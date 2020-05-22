كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر BMW تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملية الطلاء للحصول على نتيجة مثالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة BMW أمس عن بدء مشروع تجريبي جديد يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية طلاء السيارات، حيث تأمل BMW من خلال الاعتماد على هذه الطريقة في تقديم أفضل جودة طلاء ممكنة، دون أي عيوب أو جزيئات غبار في جسم السيارات.

وأوضحت الشركة أن أول مصنع يحصل على هذه العملية الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هو المصنع في ميونيخ، وإذا كانت النتائج مرضية، فستحصل جميع المصانع الأخرى في جميع أنحاء العالم على التكنولوجيا الجديدة.

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وفقًا لـ BMW، سيتم فحص كل سيارة جديدة في متجر الطلاء قبل أن تبدأ العملية الفعلية، وسيتم استخدام البيانات التي تم جمعها، ويقوم المتخصصون الآن بتطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمقارنة البيانات الحية من أجهزة استشعار جزيئات الغبار في أكشاك الطلاء والمجففات مع قاعدة البيانات.

وقال ألبين ديرندورفير، من مجموعة BMW: "تساعدنا الحلول المستندة إلى البيانات على تأمين وتوسيع متطلبات الجودة الصارمة لصالح عملائنا. تعمل تحليلات البيانات الذكية والذكاء الاصطناعي كمساعدات رئيسية لصنع القرار لفريقنا عندما يتعلق الأمر بتطوير تحسينات العملية. لقد قدمنا ​​عدة براءات اختراع تتعلق بتقنية تحليل جزيئات الغبار المبتكرة هذه".

وأكمل ديرندورفير، يمكن للبيانات التي تم جمعها بواسطة الذكاء الاصطناعي تحديد ما إذا كانت الظروف ليست مثالية لعملية الطلاء.