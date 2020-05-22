بالصور.. شاهد أسرع السيارات الكهربائية على وجه الأرض

لم تسهم الطاقة الكهربائية في تعزيز صناعات الطاقة النقية بعالم السيارات فقط، ولكنها فتحت آفاقا لم يصل إليها أحد من قبل، عبر تكنولوجيا المحركات الهجينة خارقة السرعة، التي فتحت أبعادا جديدة في صناعة السيارات الرياضية فائقة السرعة.

وجمع موقع مجلة "كار مجازين"، قائمة بأسرع السيارات الكهربائية على سطح الكوكب، والتي تمتلك قدرة تسارع خيالية، تضع البعض منها في منافسة مع طلقات الرصاص.

وبدأ الموقع قائمته بطراز Aspark Owl، التابع لشركة "أسبارك" اليابانية، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية الرياضية.

ويعمل هذا الطراز بمحرك كهربائي قادر على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 1.69 ثانية فقط، ويعمل ببطاريات تضخ طاقة للمحرك بمعدل 64 كيلوات في الساعة، وتصل سرعة محركه القصوى لـ 249 ميل في الساعة، ويتوفر بالأسواق بنسخ محدود بسعر يبدأ من 2.5 مليون إسترليني.

ومن بعده جاء بقائمة المجلة البريطانية، طراز Rimac C_Two من شركة "ريماك" الكرواتية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الخارقة.

ويعمل هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 1,073 الف حصان، وتصل قوته في بعض الفئات منه لـ 1914 الف حصان، وبإمكانه التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 1.85 ثانية فقط، وتضخ بطارياته للمحرك الطاقة بمعدل 120 كيلوات في الساعة، ويصل نطاق سير محركه لـ 403 ميل، في حين تصل سرعته القصوى لـ 258 ميل في الساعة، ويتوفر بالأسواق بسعر 2 مليون استرليني.

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ومن بعده جاء بقائمة الموقع طراز تسلا "رودستر" الذي طرحته تسلا للمرة الأولى عام 2017، بإمكانيات مميزة، ومحرك قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 1.9 ثانية، وتصل سرعة المحرك القصوى لـ 250 ميل في الساعة، ويتميز طراز تسلا بقدرة محركه على السير لمسافة 620 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته التي تضخ طاقة للمحرك بمعدل 200 كيلوات في الساعة، ويتوفر طراز "رودستر" بالأسواق بسعر 189,000 ألف استرليني.

ثم جاء بقائمة مجلة "كار مجازين"، طراز Pininfarina Battista من شركة "بينينفرينا" الإيطالية، الذي يعمل بمحرك بقوة 1877 ألف حصان، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة، خلال 2.0 ثانية، وتصل السرعة القصوى للمحرك لـ 217 ميل في الساعة، ويتوفر بالأسواق بسعر 2 مليون استرليني.

واختتم الموقع قائمته بطراز Faraday Future FF91، شركة "فاراديا" الناشأة لصناعة السيارات الكهربائية، وهو طراز يعمل بمحرك قادر على السير لمسافة 250 ميل كحد اقصى لشحن بطارياته، وينتج قوة 1050 ألف حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.39 ثانية، ويتوفر بالأسواق بسعر 90,000 ألف جنيه استرليني.



