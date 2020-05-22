تاريخ أقوى محركات السيارات في العالم.. بوجاتي تزيح فيراري

تسعى العديد من شركات السيارات للحاق بمنافسيها مصنعي السيارات القوية، عبر المميزات التقنية والتركيز على التكونولجيا، ولكن تبقى الهيمنة دائما والشهرة الواسعة في عالم السيارات من نصيب الأقوى.

وفي تقرير مميز، قام موقع "موتور وان" المختص باخبار السيارات بجمع أقوى محركات السيارات المتواجدة في العالم حاليا، وهي قائمة تعتمد على المحركات التي تنتج قوة صافية دون الاعتماد على محركات كهربائية، فلا تشمل هذه القائمة على أي محركات هجينة.

وبدأ الموقع بأقوى محرك سيارة على وجه الأرض، هو محرك بوجاتي W16 بسعة 8.0 لتر، وذو 16 أسطوانة، وينتج قوة تصل لـ 1,479 حصان.

وفي المركز الثاني، جاءت بطبيعة الحالة شركة فيراري، التي تمتلك ثاني أقوى محرك في العالم، وهو محركها V12 ذو الـ 12 أسطوانة، وذو سعة 6.5 لتر، والذي ينتج قوة تصل لـ 789 حصان.

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ثم جاء بالقائمة محرك لامبورجيني V10 ذو 10 اسطوانات، بسعة 5.2 لتر، والذي ينتج قوة تصل لـ 630 حصان، وطرح به طراز لامبورجيني Huracan Performante.

ومن بعده ذكر موقع "موتور وان" ضمن قائمته بالمركز الرابع، محرك بورش "بوكسر"، ذو الـ 6 أسطوانا، والذي طرح مع طراز بورش 911 GT2 RS، ويأتي بسعة 3.8 لتر، وينتج قوة تصل لـ 690 حصان.

ثم في المركز الخامس جاء محرك أودي ذو الخمسة أسطوانات، والذي سبق وان طرحته أودي مع موديلات RS3 و TT RS، ويأتي بسعة 2.5 لتر، وينتج قوة تصل لـ 400 حصان.



