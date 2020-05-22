بالصور.. البديل الصيني المطابق لأشهر السيارات العالمية

على الرغم من أنه لم يسبق طرحها للبيع مطلقا في أي من الاسواق الاوروبية أو الولايات المتحدة، إلا أن شهرة السيارات الصينية المقلدة، وصلت لجميع انحاء العالم لما تتمتع به من اتقان في اخراج التصميم الخارجي للسيارات المستوحاة منها بخلاف قوة محركاتها المتواضعة.

ونجح موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بحصر عدد من ابرز هذه السيارات، التي طرحت كبديل صيني بتكلفة زهيدة، لسيارات أوروبية وأمريكية شهيرة ذات تكلفة مرتفعة.

وبدأ الموقع قائمته بطراز BAIC BJ80، وهو النسخة الصينية من طراز مرسيدس G-CLASS الشهير، وطرح الجيل الأول من هذا الطراز بمعرض شنجهاي الدولي عام 2015، ويعمل بمحرك بسعة 2.3 لتر ينتج قوة 250 حصان.

ومن ماركة BAIC الصينية، جاء أيضا ضمن القائمة طراز Huansu C60، الذي طرح كبديل صيني لطراز لامبورجيني Urus الشهير، وتم الكشف عنه للمرة الأولى عام 2019 الماضي، بنسخ بخمسة و سبعة مقاعد.

ومن بعده جاء بالقائمة طراز CH Auto Lithia الصيني الاختباري، وهو البديل الصيني لطراز أودي R8 الرياضي الشهير، ويعمل بمحرك كهربائي هجين، بسعة 5.2 لتر من فئة V10.

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وذكر موقع "موتور وان" بعده بالقائمة طراز Landwind X7، الذي طرح كبديل صيني لطراز Range Rover Evoque من ماركة لاند روفر البريطانية.

وطراز آخر هو طراز Suzhou Eagle Carrie، الذي يعتبر النسخة الصينية من طراز بورش "ماكان"، ويعمل بمحركان كهربائيان ينتجان قوة إجمالية 120 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 4.8 ثانية.

واختتم الموقع قائمته بطراز Weikerui V7، الذي طرح كنسخة بديلة لطراز فولكس فاجن UP، ويعمل بمحرك كهربائي متواضع القوة خصص للمسافات القصيرة، ينتج قوة 12 حصان فقط، مع سرعة قصوى تقف عن حد الـ 31 ميل في الساعة.



