قائمة بأرخص السيارات الكهربائية المتوفرة في 2020

بعد أن أصبحت السيارات الكهربائية، ذات شعبية جارفة لا تضاهى بالعديد من الأسواق، جمع موقع مجلة "كار مجازين" البريطانية، قائمة لأرخص 5 سيارات كهربائية مطروحة للبيع حاليا خلال عام 2020.

وقال موقع المجلة البريطانية، إن غالبية السيارات التي جاءت بهذه القائمة، كانت من فئات السيارات الكهربائية صغيرة الحجم، ما يعني أنها ستكون مناسبة للاستخدام الفردي أو الزوجي أكثر من غيرها من السيارات الكهربائية التقليدية، وهذا يجعلها مناسبة بالنظر لتكلفتها الزهيدة.

وبدأ الموقع قائمته بطراز Smart EQ Fortwo EV، وعرفت ماركة سمارت، بالشكرة المصنعة لأصغر السيارات الكهربائية في العالم، ويتوفر هذا الطراز الكهربائي منها بتكلفة تتراوح بين سعر 20,350 ألف جنيه استرليني و 24,425 ألف جنيه استرليني.

ومن بعدها جاء بالقائمة طراز سكودا Citigo-e، الذي يعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير 160 ميل، ويتوفر في الاسواق بسعر يتراوح بين 20,400 ألف جنيه استرليني و 22,760 ألف جنيه استرليني.

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ومن جديد، ذكر موقع مجلة "كار ماجزين"، طراز آخر تابع لماركة "سمارت"، هو طراز EQ Forfour، الذي يعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير 70 ميل، ويتوفر في الاسواق بسعر يتراوح بين 20,785 ألف جنيه استرليني، و 25,565 ألف جنيه استرليني.

ومن سيات الإسبانية، جاء ضمن قائمة المجلة البريطانية، طراز Mii Electric الكهربائي الصغير الذي تحدد سعره بالأسواق حاليا بـ 22,800 ألف جنيه إسترليني، ويعمل بمحرك ذو نطاق سير 160 ميل.

واختتم الموقع قائمته بطراز ميني كوبر الكهربائي Mini Cooper SE، الذي يتوفر بالأسواق بسعر يتراوح بين 27,900 ألف جنيه استرليني، و سعر 33,900 ألف جنيه استرليني، ويعمل بمحرك ذو نطاق سير 140 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.



