كيف يمكن الخروج من جدة إلى مكة والعودة مرة أخرى خلال فترة المنع؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونياً، مع استفسار لأحد المواطنين حول إمكانية الخروج من جدة إلى مكة والعودة مرة أخرى.

حيث أكـد التطبيق أن الخروج من منطقة لأخرى أثناء منع التجول يكون بتقديم طلب تصريح خروج عبر “تصاريح التنقل” التابعة للأمن العام، مشيراً إلى أن الحاجة للخروج تكون لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق خلال فترة المنع.