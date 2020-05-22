وكيل شيفروليه يطرح "ماليبو 2020" بزيادات تصل إلى 60 ألف حنيه عن موديل 2019

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة المنصور للسيارات، زيادة على أسعار السيارة شيفروليه ماليبو، موديل 2020، التي تتوافر في السوق المحلية بـ3 فئات من التجهيزات.

وتصل الزيادات الجديدة التي أعلن عنها الوكيل المحلي لشيفروليه إلى 60 ألف جنيه، حيث جاءت الفئة الأولى من ماليبو موديل 2020 بـ 400 ألف جنيه بإجمالي زيادة بلغ 50 ألف جنيه.

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أما الفئة الثانية من ماليبو 2020، فبلغ سعرها 420 ألف جنيه بإجمالي زيادة بلغ 60 ألف جنيه، فيما أصبح سعر الفئة الثالثة من ماليبو 2020 بعد الزيادة نحو 450 ألف جنيه بعدما ارتفع سعرها 50 ألف جنيه.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان وكيل العلامة الأمريكية عن تخفيض أسعار شيفروليه ماليبو موديل

2019، بأرقام تصل إلى 40 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفئة الأولى من ماليبو 2019 بعد التخفيض 340 ألف جنيه، بدلاً من 370 ألف جنيه، بإجمالي تخفيض بلغ 30 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فأصبح سعرها 360 ألف جنيه، بدلاً من 400 ألف جنيه، بإجمالي تخفيض بلغ 40 ألف جنيه، وبلغ سعر الفئة الثالثة بـ 400 ألف جنيه، بدلا من 430 ألف، بخصم بلغ 30 ألف جنيه.