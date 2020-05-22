زيادات تصل إلى 10 آلاف جنيه على شيفروليه كابتيفا الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه الأمريكية، في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار أحدث سياراتها في السوق المصرية

شيفروليه كابتيفا، والتي تتوافر بـ4 فئات من التجهيزات.

وتراوحت الزيادة الجديدة مابين على 5 إلى 10

آلاف جنيه، على أول فئتين من السيارة، بينما استقرت أسعار الفئتين الرابعة، والخامسة "7 راكب".

ويوضح الجدول التالي أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة في السوق المحلية، بعد الزيادات السعرية الأخيرة: