كتب: باسل الحلواني
أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه الأمريكية، في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار أحدث سياراتها في السوق المصريةشيفروليه كابتيفا، والتي تتوافر بـ4 فئات من التجهيزات.
وتراوحت الزيادة الجديدة مابين على 5 إلى 10آلاف جنيه، على أول فئتين من السيارة، بينما استقرت أسعار الفئتين الرابعة، والخامسة "7 راكب".
ويوضح الجدول التالي أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة في السوق المحلية، بعد الزيادات السعرية الأخيرة:
كانت هذه تفاصيل خبر زيادات تصل إلى 10 آلاف جنيه على شيفروليه كابتيفا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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