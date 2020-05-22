جنرال موتورز على وشك الانتهاء من تطوير بطارية تعمل لـ 1.6 مليون كم

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لرويترز، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، دوج باركس، إن تطوير بطاريات السيارات الكهربائية التي تمتلك نطاق إجمالي قدره 1.6 مليون كم على وشك الانتهاء.

يجدر بالذكر أن هذه البطارية تستمر للمسافة المذكورة آنفاً قبل أن تنهي البطارية عمرها في السيارة، حيث تنخفض سعتها بنسب تتجاوز 20-30% من القيمة الأصلية، ونعتقد أن انتهاء عمرها في السيارة لا يعني انتهاء مهمتها، حيث يمكن استخدامها في أنظمة تخزين الطاقة، قبل إعادة تدويرها مرة أخرى بعد ذلك.

قال أحد كبار التنفيذيين بالشركة يوم الثلاثاء إن شركته على وشك الانتهاء من تطوير البطاري، ونحن نعلم أن تيسلا تعمل على مثل هذه البطارية، ولكن من المؤكد أنها ليست الشركة الوحيدة التي كانت مهتمة بمثل هذه التقنيات المتطورة.

لا يوضح التقرير متى وما يمكن أن نتوقعه من جنرال موتورز في هذا الأمر، لكن قد تكون هذه التقنية الجديدة حلاً من الجيل التالي لبطاريات السيارات أفضل من أحدث بطارية Ultium، وإليكم عدد الدورات الكاملة التي يجب أن تتحملها البطارية اعتماداً على النطاق:

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480 كم: 3333 دورة

640 كم: 2500 دورة

800 كم: 2000 دورة

960 كم: 1667 دورة

نعتقد أن الأرقام الحقيقة ستكون أعلى بكثير من ذلك، مع الأخذ بالاعتبار أن معظم دورات الشحن لن تكون كاملة، ومن الواضح أنه كلما كبرت حزمة البطارية مثل +200 كيلوواط/س كلما طال النطاق، وأصبح من الأسهل تحقيق إجمالي عدد الكيلومترات، وفي الختام، لتحقيق مثل هذه الأرقام المرتفعة، يجب أن تقود سيارتك الكهربائية لسنوات عديدة، أطول بكثير من متوسط فترة امتلاك السائقين لسياراتهم.