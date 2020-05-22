نيسان تصنع أجهزة التنفس والأقنعة الطبية لمكافحة كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت صانعة السيارات اليابانية نيسان عن البدء في صناعة أقنعة واقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في اليابان، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث تنوي الشركة اليابانية صناعة 2500 قناع شهرياً في مركز نيسان التقني ومصنع يوكوهاما ومركز نيسان للأبحاث.

وتدرس نيسان إلى تنفيذ طرق جديدة مبتكرة يمكن من خلالها مساعدة الشركات التي تصنع أجهزة التنفس والأجهزة القلبية الرئوية الاصطناعية، وذلك استجابة منها لطلب الحكومة اليابانية.

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حيث قدمت اقتراحات هامة لمساعدة الشركات على زيادة الإنتاج وتوفير القطع التي تعاني من نقص، وذلك من خلال إجراء تحسينات على إجراءات التصنيع وتوفير مساحة عمل أو قوة عاملة أكبر.

الجدير بالذكر، فإن نيسان كانت قد قدمت مبادرات مماثلة في عدد من الدول التي تأثرت بشدة من جراء فيروس كورونا، حيث صنعت في أمريكا أقنعة واقية لوجه العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي إسبانيا، بدأت بتصنيع أجهزة التنفس الطبية بالتعاون مع مستشفى دو سانت باو وشركة الهندسة QEV Technologies ومركز Eurecat للتكنولوجيا.

كما قامت الشركة بدعم فريق من المتطوعين من مصنع نيسان في ساندرلاند بالمملكة المتحدة لتسليم الأقنعة الواقية، حيث تنتج حوالي 100 ألف قناع أسبوعياً.