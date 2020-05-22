الكشف عن موعد تدشين فورد F-150 الجديدة كلياً 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد فورد للكشف عن الجيل الرابع عشر من طرازات F-Series، حيث سيتم ذلك في 15 يونيو المقبل حسب مصادر منتديات F150Gen14، مع العلم أن هذا الموعد قد يتغير بسبب أوضاع فيروس كورونا.

يذكر أن خطط فورد كانت الكشف عن الجيل الجديد في 29 أبريل الماضي، لكن أزمة انتشار فيروس كورونا والإغلاق التام في العديد من الدول تسبب في إعادة جدولة الموعد، وتعتزم فورد فتح باب الطلب المسبق في 15 يونيو على أن يبدأ الإنتاج في 28 سبتمبر في مصنع الشركة بـ ديربورن.

بالنسبة لخيارات المحرك، لن تحصل السيارة على محرك 4.8 الذي أشيع عنه لفترة طويلة، وبدلاً من ذلك، ستحصل على محرك Coyote سعة 5 لتر إلى جانب محركات ايكوبوست V6 سعة 2.7 و3.5 لتر، ومحرك V6 قياسي سعة 3.3 لتر وHEV سعة 3.5 لتر الهجين الذي سمعنا عنه لسنوات عديدة، في حين سيتم إضافة F-150 EV أو F-150 الكتريك حسب تسمية الشركة لها إلى التشكيلة لاحقاً.

في النهاية، بالنسبة للتصميم، ستحصل الواجهة الأمامية على القليل من التعديل، في حين أن ترقيات المقصورة مثيرة للاعجاب، حيث لن تحصل فقط على أجهزة قياس رقمية بالكامل، بل ستحصل على شاشة نظام ترفيهي لمسية أكبر.

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