شانجان السفين 2020 تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – شانجان السفين 2020 هي سيارة كومباكت اقتصادية تتمتع بشكل أنيق وحجم معقول قادرة تلبي متطلباتك في المتنقل داخل وخارج المدينة، وهو ما أدى إلى ضمها لأسطول الوفاق لتأجير السيارات.

التصميم: تأتي شانجان السفين بتصميم عصري ديناميكي عبر مصابيح أمامية وأضواء نهارية LED، مصابيح خلفية منسابة إلى الجوانب، عادم كرومي، فتحة سقف، جنوط 14-15 بوصة.

الداخلية: ستجد مساحة رحبة لـ 5 ركاب بمقاعد قماش، شاشة معلومات ترفيهية لمسية 7 بوصة تدعم الهواتف الذكية، مقود متعدد المهام، نظام حراري لإزالة الرطوبة من الزجاج الخلفي وغيره.

الأمان:

نظام مراقبة ضغط الإطارات

التوقف والانطلاق الآمنين بالطرق المنحدرة

كشف النقاط العمياء

كاميرا ومستشعرات خلفية

وسائد هوائية أمامية

نظام المحافظة على الثبات

المحرك: 1.5 لتر بقوة 105 حصان وعزم 145 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 5 سرعات.

هذا ويمكنك استئجار شانجان السفين 2020 بأي وقت عبر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات لفترة قصيرة أو طويلة، إذ يتم الحجز بالكامل إلكترونياً مع تعقيم السيارة قبل تسليمها والتأجير يشمل التأمين والصيانة والفحوصات وتوفّر عضويات حصرية ودعمك بخدمة الصيانة المتنقلة التي تأتيك بأي مكان.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

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