مرسيدس: الوقود الصناعي لن يستبدل البترول

الخليج ٣٦٥ نت – بعض شركات السيارات مثل فولكس فاجن واودي ومكلارين صرحت في الماضي باهتمامها بمشاريع الوقود الصناعي كبديل محتمل للوقود الحفري المستخدم حالياً لتوليد الطاقة.. مع اعتقادهم أن الوقود الصناعي قد يمثل حلقة الوصل بين العالم القديم والعالم الكهربائي الجديد.

ولكن على العكس منهم جميعاً، تؤمن مرسيدس أن الوقود الصناعي ليس له قيمة استثمارية ولن يتمكن من استبدال البترول والغاز الطبيعي، مع تصريح رئيس البحث والتطوير، ماركوس شافر، أن مرسيدس لن تستثمر وقتها وأموالها في هذه الفكرة لتفضل التركيز على السيارات الهجينة والكهربائية.

وصرح شافر: “اتخذنا قراراً واضحاً بأن توجهنا سيكون كهربائي بشكل رئيسي.. بالطبع علينا متابعة القواعد التنظيمية ورغبات المستهلكين، ولكن في النهاية، مستقبلنا سيكون كهربائي”.

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ويُذكر أن الوقود الصناعي يتم استخراجه ومعالجته كيميائياً من الكتل الحيوية مثل مخلفات الغابات والطعام والمخلفات الزراعية والورق مع إمكانية استبداله للبترول والغاز في توليد الكهرباء.