تعرف على خدمة الوفاق لصيانة السيارات ومميزاتها

الخليج ٣٦٥ نت – بعد النجاح المبهر الذي حققته الوفاق لتأجير السيارات على مدار 20 عاماً، أعلنت الشركة الأولى لتأجير السيارات في السعودية عن تقديم خدمة الوفاق لصيانة السيارات.

أطلقت الخدمة منذ 4 أسابيع في السوق السعودي، وقد تم عقد اتفاقية مع شركة شل هيليكس وكذلك مع سيارات متنقلة لخدمتك أينما كنت.

تأتي خدمة الوفاق لصيانة السيارات لاهتمامها الشديد بتحقيق كافة سبل الأمان والسلامة مع تقديم خدمة مميزة للعملاء عبر تجهيزات متكاملة من معدات متطورة وفنيين مدربين للصيانة لحل أي مشكلة تواجهها والاستمرار في طريقك بأمان تام.

أهم ما تقدمه الوفاق لصيانة السيارات:

الصيانة الدورية

الإصلاحات الخفيفة إلى المتوسطة

مخزون من قطع الغيار

تغيير الزيوت

يمكنك طلب خدمة الوفاق لصيانة السيارات عبر ما يلي:

واتساب: اضغط هنا

رقم الجوال: 0540442192

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حسابات الوفاق لصيانة السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي:

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