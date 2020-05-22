تويوتا راف فور تحلق خلال فناء منزل في حادث عنيف “بالفيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – خرجت سيارة تويوتا راف فور عن السيطرة تماماً في أحد أحياء ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، لتحلق الكروس أوفر خلال فناء أحد المنازل، ولحسن الحظ لم يكن أحد هناك في ذلك الوقت.
وصرح صاحب المنزل لوسائل الإعلام المحلية أن “الأمر كان أشبه بالانفجار.. ولحسن الحظ أن السماء أمطرت وقتها، لأن الأطفال عادة يكونوا في الفناء وقرب المسبح في ذلك الوقت لولا الأمطار”.
وبالنسبة لسبب الحادث فقد صرحت الشرطة المحلية أن المرأة التي قادت السيارة أُصيبت بحالة مرضية من نوع ما مع عدم التوضيح فوق ذلك.
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