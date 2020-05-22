نازية وعنصرية.. إعلان غير لائق يفتح سجل الدعاية السوداء لفولكسفاجن

أثار إعلان جديد لشركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، سخطا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حمل العديد من الإيحاءات العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء، كما فتح سجلا وصف بالأسود لدعاياتها السابقة والتي تضمنت ازدراء النساء وافتخار بالحقبة النازية.



والإعلان الجديد الذي نشرته "فولكسفاجن" على منصاتها في تويتر وأنستقرام لم تتعدى مدته 10 ثوان بيد أنه حمل إيحاءات كريهة لم يتحملها المتابعون.

ويظهر المقطع القصير يدا بيضاء عملاقة تدفع رجلا أسودا بعيدًا عن سيارة فولكسفاجن جولف 8 سيدان الجديدة، قبل أن تدفعه مرة أخرى بعنف داخل مقهى يسمى "Petit Colon" وهي كلمات فرنسية يمكن ترجمتها حرفيا إلى "المستعمر الصغير".





ولاحظ المستخدمون أيضًا أن سطر الوصف الذي كتب في نهاية الإعلان لعبارة "der neue Golf" (الجولف الجديدة باللغة الألمانية) ظهر بشكل تدريجي بحيث تظهر أولا حروف تشير إلى كلمة يستخدمها الألمان للوصف العنصري ضد أصحاب البشرة السمراء.





كذلك أثارت طريقة تعامل الشركة مع غضب الرأي العام، المزيد من السخط، حيث تظاهرت في البداية بعدم وجود إيحاءات وباستغرابها من الهجوم عليها، قبل أن تعترف لاحقا بتضمن الإعلان "إشارات صادمة" وتسحبه وتعتذر.





وفي وقت لاحق من الخميس، ردا على المزيد من الغضب، أصدرت فولكسفاجن اعتذارا أكثر شمولا ، قائلة: "بلا شك كان الفيديو خاطئًا ولا طعم له"، مشيرة إلى تفهم الشركة لأسباب استياء المتابعين.

نازية وعنصرية



ورغم اعتذارها، سلط المنتقدون الضوء على التاريخ الأسود لدعايات فولكسفاجن خاصة خلال السنوات الأخيرة.

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ففي عام 2017، نشرت فولكسفاجن إعلانًا تجاريًا في الصين يزدري النساء عبر مقارنتهن بالسيارات المستعملة.

وفي العام الماضي ، قام هربرت ديس الرئيس التنفيذي للشركة بمحاكاة شعار نازي عند مناقشة الأداء المالي لفولكسفاجن.

واستخدم ديس عبارة شبيهة بشعار "أربايت ماخت فراي" (العمل يحرركم) التي كانت موضوعة عند مدخل معسكر "آوشفيتز" النازي.





وقد اعتذرت الشركة عن الحادثين.

جدير بالذكر أن فولكسفاجن تأسست في الحقبة النازية بألمانيا عام 1937 بهدف تصنيع "سيارة الشعب"(سيارة للمواطنين بسعر معقول).

وفي عام 1938 وضع أدولف هتلر حجر الأساس لأول مصنع لفولكس فاجن في فولفسبورج شمال ألمانيا.

وتقول تقارير إعلامية إن الشركة استخدمت السخرة من معسكرات الاعتقال في عمليات التصنيع.



وفولكسفاجن هي الشركة المالكة لعلامات أودي وسكودا وسيات وبورشه، وهي أكبر شركة سيارات في العالم.

والشركة خرجت لتوها من آثار "فضيحة الانبعاثات" التي ظهرت عام 2016، بعد أن اضطرت لتقديم تعويضات ضخمة في إطار تسوية شاملة.

يشار إلى أن أسهم فولسكفاجن لم تتأثر بالهجوم الإعلامي حيث انخفض سهمها بشكل طفيف إلى 139.10 يورو بتراجع 0.5%.