إيلون ماسك يواصل مفاجآته.. تطور غير متوقع في نزاع إغلاق مصنع تسلا

تنازلت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية عن دعوى كانت رفعتها ضد القيود التي فرضت بسبب أزمة كورونا بمقر مصنعها الرئيسي في كاليفورنيا.



وجاء في مستندات المحكمة أمس الأربعاء أن القاضي أوقف الإجراءات بناء على ذلك، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت تسلا رفعت دعوى بدائرة ألاميدا كاونتي القضائية قبل 10 أيام لأن التعليمات التي وضعتها السلطات بسبب أزمة كورونا تعيق استئناف الشركة للإنتاج بصورة غير مبررة.

وكان رئيس تسلا إيلون موسك أعلن أن الشركة سوف تفتح أبوابها برغم هذه التعليمات، إلا أن الإدارة الصحية في البلدة سمحت مؤخرا بأن تستعد الشركة خلال الأسبوع الجاري على أوسع نطاق لفتح أبوابها وإعادة المزيد من العاملين فيها إلى مزاولة وظائفهم.

إلا أنه مايزال من غير الواضح ما هو عدد العاملين الذين سيعودون للعمل من بين 10 آلاف شخص يعملون بالشركة.

واستقبلت تسلا خلال الأيام الماضية زيارة من الشرطة المحلية لمراجعة التزامها بتطبيق إجراءات الاحتياطات الصحية مثل ارتداء أقنعة الوجه الصحية.

وكانت وكالة بلومبيرج ذكرت أن تسلا أعلنت في رسالة بريد إلكتروني إلى العاملين فيها أن الإلزام بالحضور إلى مقر العمل سيطبق على جميع العاملين بدءا من غد الجمعة، مشيرة إلى أن العاملين الذين يخشون من الإصابة بالعدوى سيحصلون على عطلة بدون مرتب حتى نهاية مايو/أيار الجاري.

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وقال الخطاب إن العاملين الذين حولهم الطبيب إلى الحجر الصحي وكذلك المصابين بكوفيد 19 سيعفون من الإلزام بالحضور.

وتسمح ولاية كاليفورنيا بصفة عامة بفتح حذر للمصانع فيها.

ومددت السلطات إجراءات حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا في منطقة ألاميدا كاونتي القريبة من سان فرانسيسكو حتى نهاية الشهر الجاري بصورة أولية، ويقع في هذه المنطقة مصنع تيسلا للسيارات الكهربائية.

ترامب يتدخل

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الثلاثاء 12 مايو/أيار الجاري، ولاية كاليفورنيا على السماح لشركة "تسلا" بإعادة فتح مصنعها لتجميع المركبات الكهربائية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "ينبغي لكاليفورنيا أن تدع تسلا تفتح المصنع.. الآن. يمكن عمل هذا بسرعة وأمان".

ماسك ينتصر

حقق إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، انتصارا مهما في المعركة الدائرة بينه وبين السلطات في كاليفورنيا الأمريكية بشأن إعادة فتح مصنعه بالولاية.

وأعلنت تسلا، الإثنين الماضي، أن مسؤول صحة بإحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا وقع على إجراءات السلامة التي اتخذتها الشركة الأسبوع الماضي بمصنعها، حيث بدأت عمليات الإنتاج، في تحد لأمر إغلاق المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.