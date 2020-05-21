مصر تسجل 16 حالة وفاة و774 إصابة جديدة بكورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، تسجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة شفاء 223 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة.

وأوضح "مجاهد" أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ4217 متعافيًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.