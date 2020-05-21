أبرز السيارات المدنية ببصمة عسكرية.. قائمة 2020 المميزة

جمع موقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات في قائمة مميزة، أبرز السيارات المدنية التي طرح منها للبيع في 2020 نسخ مدرعة بقدرات عسكرية.

ومن ضمن هذه السيارات من تم تعديلها بواسطة شركتها الأم، ومنهم من قام بتعديلها شركات تعديل خاصة، متخصصة في مثل هذا النوع من التجهيزات العسكرية للسيارات.

وبدأ الموقع الأمريكي قائمته بطراز فولفو، XC90 Armored، الذي ذكر أنه من تعديل شركة فولفو نفسها، التي استغرقت عامين في تطويره ومنحه هذه القدرات العسكرية المميزة.

وأوضح "موتور وان" أن طراز فولفو XC90 Armored، يأتي بمعدل تحصين VPAM VR8، وقد تم تصنيعه في مصنع فولفو بمدينة "تورسلاندا" السويدية، وساهم في تجميعه مصنع شركة "تراسكو" الألمانية بمدينة "بريمن".

ويأتي الطراز بهيكل خارجي من الفولاذ المدعم، بسمك 0.39 بوصة، وزجاج مضاد للرصاص بسمك يصل لـ1.96 بوصة، ويزن الطراز وزن إجمالي، 4490 كيلوجرام.

ومن بعده، ذكر موقع "موترو وان" بقائمته طراز، أودي RS7، والذي ساهم في تحويله لسيارة مصفحة، شركة تعديل السيارات AddArmor، والتي طرحته للبيع بعد ذلك بمسمى تجاري APR RS7 بتكلفة تصل لـ 205 ألف دولار.

وزادت عملية تصفيح طراز أودي من وزنه، بإضافة نحو 200 رطل إضافية، وهو مصنعة بهيكل خارجي من الفولاذ المدعم بخامة البوليكاربونيت، ما يجعله أقوى بنحو 10 من الفولاذ البلاستيكي.

وذكر "موتور وان" أن طراز أودي APR RS7 تم تصنيف معدل تحصينه بـ B7-level، وهو معدل تحصين فائق الجودة، قادر على تحمل أقصى الهجمات، فيما عدى القنبلة النووية.

ويعمل طراز أودي المدرع بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 760 حصان وتصل سرعته القصوى لما يزيد عن 200 ميل في الساعة.

ومن بعده، جاء بقائمة "موتور وان" طراز بينتلي Bentayga بنسخته المدرعة، التي ساهم في تصنيعها وتعديلها شركة Inkas Armord.

وقال الموقع الأمريكي أن طراز بينتلي المصفح أعيد طرحه للبيع بالأسواق بعد تعديله، بتكلفة تصل لـ 500 ألف دولار.

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ويصل معدل تحصينه لـ BR6، وهو مجهز للتصدي لرصاصات يصل قياسها لـ 7.62 ملي متر، منطقلة من سلاح AK-47، بالإضافة لقدرته على تحمل قنابل يدوية من نوع DM51 العسكرية الألمانية الصنع.

ويعمل هذا الطراز بمحرك توربيني مزدوج من فئة W12 بعسة 6.0 لتر، وينتج قوة 600 حصان، مع عزم دوران 900 نيوتون متر، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.0 ثانية.

ومن الشاحنات جاء ضمن قائمة موقع "موتور وان"، شاحنة، فورد Ranger التي ساهم في منحها القدرات العسكرية، شركة تعديل السيارات البريطانية Ricardo .

وقال "موتور وان" إن شاحنة فورد Ranger بنسختها المصفحة، تعتبر آلة عسكرية بامتياز، بعد إجراء تحسينات شاملة، لها، مع إضافة أنظمة تسليح متطورة لها، وزجاج محصن ضد الرصاص.

وتعمل الشاحنة بمحرك بقوة 210 حصان بسعة 2.0 تربو ديزل، مع عزم دوران 500 نيوتن متر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

وفي نهاية القائمة، ذكر موقع "موتور وان" طراز بي إم دبليو X5، الذي أعلنت عنه الشركة البفارية عبر فيديو ترويجي جديد، بمسمى تجاري X5 Protection VR6.

وكشف الفيديو في البداية عن قدرة هذا الطراز على مقاومة الطلقات النارية، بعد أن ظهر على مدار الفيديو رصاصة تخاول اللحاق بسيارة بي إم دبليو X5 Protection VR6، حتى طالتها في نهاية الفيديو الذي اختتم بلقطة للطلق الناري المهشم في مواجهة القوة المدرعة للسيارة.

وشرح ذلك موقع "موتور وان" بقوله إن هيكل طراز بي إم دبليو X5 Protection VR6، مجهز ليكون مضاد للطلقات النارية من عيار 7.62 ملي متر، التي يمكن إطلاقها من أسلحة AK-47.

وقال الموقع إن هذا السلاح يطلق رصاصات بسرعة خيالية، تقدر بـ 715 متر في الثانية، ما يوازي سرعة 1600 ميل في الساعة، والتي يستطيع طراز بي إم دبليو X5 المدرع التصدي لها بكل سهولة.

وفيما يخص قدرات محركه، أوضح "موتور وان" أن طراز بي إم دبليو X5 Protection VR6، توربيني مزدوج من فئة V8 بسعة 4.4 لتر، وينتج قوة 523 حصان.

وبإمكان الطراز التسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 5.9 ثانية فقط، كما تصل سرعته القصوى لـ 131 ميل في الساعة.



