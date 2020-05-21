كل ما نعرفه عن همر 2022 بيك اب الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – الجميع يعلم الآن أن همر ستعود للحياة كعلامة تابعة لجمس، هذه المرة على هيئة بيك اب كهربائية بالكامل مع إنتاجها في مصنع ديترويت همترمك لجنرال موتورز ووصولها المتوقع للوكالات في منتصف 2021.

وبينما لم تكشف جي ام عن معظم المواصفات التقنية للبيك أب، نعلم أن قوتها ستصل إلى 1000 حصان بتسارع إلى 96 كم\س في 3 ثواني فحسب، مع إمكانات قيادة وعرة ممتازة ونظام تعليق هوائي للأركان الأربعة.

تصميم البيك اب يستوحي بعض ملامح همر الكلاسيكية مثل الزجاج الأمامي المستقيم والأطراف القصيرة للجسد، ولكن سنرى اختلافات أخرى ملحوظة مثل المصابيح الأمامية LED الممتدة على عرض البيك اب بأكملها، مع مقصورة عصرية وسقف قابل للنزع.

وقد تم إحالة سيارات همر القديمة للتقاعد منذ حوالي عقد بعد توسيع مجال العلامة لإضافة موديلات H2 و H3، والآن مع عودة همر مجدداً، نقرأ تقارير أن العلامة لن تقتصر على البيك أب فحسب، حيث تنوي جي ام صنع همر SUV كهربائية في وقت لاحق.

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