كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار ومواصفات هيونداي توسان موديل 2020 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت أسعار هيونداي توسان، الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة، عند معدلاتها السعرية في مايو دون تغيير عن شهر أبريل الماضي.

كانت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي الكورية ومازدا اليابانية وشيري وجيلي الصينيتين، أقرت تعديلات بأسعار جميع فئات هيونداي توسان بقيمة 5 آلاف جنيه في أبريل الماضي عن أسعارها في الربع الأول من 2020.

غبور أعلنت في يناير الماضي عن تخفيض أسعار هيونداي توسان 2020 بنسب تتراوح بين 20 وحتى 25 ألف جنيه، حيث تراجعت الفئة القياسية حينها إلى ما دون 400 ألف جنيه.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»،يبلغ سعر الفئة الأولى القياسية من توسان 405.000 جنيه، الفئة الثانية سعرها الرسمي 435.000 جنيه.

وجاءت الفئة الثالثة من توسان بسعر رسمي 460.000 جنيه، والفئة الرابعة سعرها الرسمي الجديد 490.000 جنيه، أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا بين فئات توسان المزودة بمحرك سحب تباع بـ 495.000 جنيه.

وبالإشارة إلى أسعار هيونداي توسان المزودة بشاحن تيربو، يبلغ سعر الفئة الأولى 460.000 جنيه، أما الفئة الثانية فيبلغ سعرها 515.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة من توسان التربو تباع بسعر 520.000، فيم يبلغ سعر الفئة الرابعة 560.000، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ565.000 جنيه.

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تتوفر هيونداي توسان 2020 بخيارين من المحركات الأول رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.6 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 186 كيلومترا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 8.8 من الوقود لكل 100 كيلومتر.

أما الخيار الثاني فهو محرك مزود بشاحن تيربو يبلغ قوته 175 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتأتي بخاصية الدفع الأمامي للعجلات في جميع الفئات ما عدا أعلى فئة LIMITED التي تأتي مزودة بخاصية الدفع الخلفي للعجلات.

وتتسارع النسخة التوربينية من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.1 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.5 من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتمتلك السيارة الكورية الجنوبية عدد كبير من وسائل الأمان والسلامة أبرزها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفراملEBD، برنامج التوازن الإلكترونيESP، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، والنظام الذكي لركن السيارة، كما زودت السيارة بكاميرا خلفيه، حساسات ركن خلفية، خاصية مراقبة ضغط الإطاراتTPMS.

كما أضافت الشركة للنسخ المطروحة حاليًا بالسوق المحلي خاصية إدارة محرك السيارة عن بعد.

وعن الجانب الترفيهي داخل المقصورة، زودت توسان بشاشة مبتكرة تعمل باللمس يمكن التحكم بها وربطها مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد Android Auto والآيفون Apple CarPlay ، وزودت بخاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث"، مدخل USB-AUX، كما زودت السيارة بخاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر.

يذكر أن هيونداي توسان استطاعت أن تحتل المركز السادس في قائمة أكثر السيارات مبيعًا بالسوق المصري خلال الربع الأول من 2020، حيث بلغ مجمل مبيعاتها 1.574 سيارة.​