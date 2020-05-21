كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر هيونداي تبدأ إنتاج Hyundai i30 موديل 2020 المخصصة للسوق الأوروبي خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة هيونداي موتور لصناعة السيارات عن بدء إنتاج سيارات Hyundai i30 الجديدة موديل 2020 المخصصة للسوق الأوروبي، في مصنعها بجمهورية التشيك (HMMC) ابتداء من 25 مايو.

تعتبر Hyundai i30 الجديدة هي أحدث سيارة هاتشباك من هيونداي يتم بيعها في السوق الأوروبية، منذ إطلاقها في عام 2007، حيث باعت هيونداي أكثر من مليون وحدة من i30 في أوروبا.

وقال أندرياس كريستوف هوفمان، نائب الرئيس للتسويق والمنتج في هيونداي موتور أوروبا: "لطالما كانت i30 واحدة من أكثر سياراتنا شعبية في أوروبا. تم صنعها حقًا لأوروبا في أوروبا ، بدءًا من التصميم والتطوير حتى التجميع النهائي.

وأوضح هوفمان، إن أحدث طراز يعتمد على مجموعة من التحسينات لجعله أكثر جاذبية للعملاء الذين يبحثون عن سيارة أنيقة وآمنة وموثوقة في الفئة C.

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وتتميز سيارة Hyundai i30 الجديدة بتصميم محدث، وميزات اتصال جديدة، وللمرة الأولى، خيار هجين معتدل 48 فولت، بالإضافة إلى توافر ميزة N Line الرياضية لأول مرة على i30 Wagon الجديدة.

يأتي Hyundai i30 الجديدة مع مجموعة نقل الحركة المحسنة، وأدخلت هيونداي محرك 1.5 لتر مطور حديثًا مع Dual Port Injection و 110 PS، والذي يأتي مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات.

ستوفر هيونداي محرك بنزين T-GDI سعة 1.0 لتر بقوة 120 حصانًا مع ناقل حركة مزدوج القابض 7 سرعات، بالإضافة إلى ناقل الحركة اليدوي بـ 6 سرعات الذي كان متاحًا سابقًا.

ويتميز الجزء الأمامي من Hyundai i30 الجديدة بمظهر أكثر حداثة، مع شبكة أوسع بنمط ثلاثي الأبعاد بارز، كما تحصل على مصابيح أمامية أنحف جديدة مع تقنية LED اختيارية ذات عاكس متعدد الأوجه (MFR) وأضواء تشغيل نهارية LED جديدة على شكل حرف V (DRLs).

في الخلف، تم تحسين Hyundai i30 بتصميم جديد للمصد، والذي تم تطويره لتحسين الأداء الديناميكي الهوائي، مع مصابيح LED مدمجة على شكل V للتناسق بين المظهر الأمامي والخلفي.