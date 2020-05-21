عودة شيفروليه كورفيت C8.. إليك التفاصيل الكاملة

أعلنت شركة شيفروليه عن أن عودة العمل لتصنيع طراز "كورفيت C8" بنسخته الكونفرتابل لعام 2020 ستكون بحلول شهر يوليو/تموز المقبل.

وذلك حسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بناء على تقرير صادر عن موقع Corvette Blogger المختص بكل ما هو جديد ويتعلق بسيارات شيفروليه كورفيت الرياضي.





وقال الموقع الأمريكي إن عودة التصنيع للطراز ستكون تحديدا في يوم 13 يوليو، بمصنعة شركة جنرال موتورز بمدينة "بولينج جرين"، بولاية كنتاكي الأمريكية.

وأوضح "موتور وان" أن ذلك سيكون له تأثير على موعد بداية تصنيع نسخة 2021 الكوبيه من طراز كورفيت نفسه، إذ ستضطر شيفروليه لتأجيل بداية تصنيعه لشهر نوفمبر نهاية العام.

تفاصيل وإمكانيات

وكانت قد كشفت شركة شيفروليه عن أول نسخة mid-engined من طراز "كورفيت C8" الرياضي القوي، في احتفالية كبرى في يوليو عام 2019 الماضي تمهيدا لطرحها للبيع خلال عام 2020 الجاري، بعد 50 عاما من التحضير والتطوير لطرح هذه النسخة الـ mid- engined من هذا الطراز.

وفي تقرير سابق له، ذكر "موتور وان" النسخة الجديدة من طراز "كورفيت C8" تعمل بمحرك فئة V6 بسعة 6.2 لتر، وهو المحرك نفسه الذي يعمل به طراز كورفيت C7، مع رفع كفاءته من LT1 لـLT2.

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وتصل قوة المحرك لـ495 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بثماني سرعات، وهو قادر على التسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة في أقل من 2.8 ثانية.

وقال موقع "موتور وان"، نقلا عن شركة جنرال موتورز، إن تكلفة هذه النسخة الجديدة من كورفيت ستبدأ من 60 ألف دولار.

مميزات خاصة

ومنذ الكشف عنه، تاولات الإعلانات من جانب شيفروليه عن المميزات الخاصة التي ستطرح بها طراز كورفيت C8 الذي يمثل الجيل الثامن من هذا الطراز.

وأبرزها خاصية "صوت المحرك الزائف"، والتي أنضمت بها شيفروليه إلى قائمة شركات السيارات التي توفر خاصية تغيير صوت محرك موديلاتها الرياضية، عبر توفير مقاطع صوتية لمحركات مختلفة يمكن تطبيقها على السيارة الأصلية، وفقا لموقع "موتور وان".





وخاصية أخرى مميزة أعلنت شيفروليه عن توفيرها بهذا الجيل الجديد من سيارات كورفيت، وهي طرح النسخ المخصصة للسوق الأوروبية من الجيل الجديد من طراز كورفيت، بمقعد أيمن للسائق للمرة الأولى في تاريخ هذا الطراز.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" في تقرير سابق، فإن شركة شيفروليه تراهن على طرح النسخ التي ستصدرها من طراز كورفيت C8 لأوروبا وأستراليا بمقعد أيمن للمرة الأولى، سعيا منها لرفع معدل المبيعات.

وعلى مدار تاريخ طراز شيفروليه كورفيت، لم يسبق أن طرحت منه شركة شيفروليه نسخا بمقاعد للسائق على الجانب الأيمن، ولكن نزولا عند رغبة الشركة الأمريكية لزيادة شعبية الطراز حول العالم، اتخذت هذا القرار لتزيد من تميز الجيل الثامن الجديد من كورفيت