شاهد مقارنة بين ألفا روميو Stelvio Quadrifoglio وجاجوار F-Pace SVR

منحت كل من شركتي ألفا روميو وجاجوار منافسة قوية ضمن فئات SUV، لكل من شركتي مرسيدس وبورش، وذلك بطرح الشركة الإيطالية والشركة البريطانية، لطرازي ألفا روميو Stelvio Quadrifoglio وطراز جاجوار F-Pace SVR، اللذين نجحا في منافسة كل من طراز مرسيدس GLC وطراز بورش Macan.

وتقديرا لذلك، جمع موقع "كار أدفايس" المختص بأخبار السيارات، الطرازين ألفا روميو Stelvio Quadrifoglio وطراز جاجوار F-Pace SVR في مقارنه يستحقانها، كشف من خلالها عن قدراتهما وإمكانياتهم التي كان بها تشابه لحد كبير.









وبدأ الموقع الأسترالي، بالتكلفة، حيث ذكر أن طراز ألف روميو Stelvio Quadrifoglio يتوفر بسعر افتتاحي 82,040 ألف دولار، في حين طراز جاجوار F-Pace SVR يتوفر بسعر افتتاحي 81,625 ألف دولار.

وعن إمكانيات المحرك، ذكر "كار أدفايس" أن طراز الفا روميو، يعمل بمحرك توربيني مزدوج من فئة V6 ينتج قوة 505 حصان، بسعة 2.9 لتر، وعزم دوران 443 قدم للفلة، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.4 ثانية.

في حين يعمل طراز جاجوار يعمل بمحرك سوبر تشارج، بسعة 5.0 لتر، من فئة V8 ينتج قوة 550 حصان، مع عزم دوران 502 لفة للقدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، وقدرة تسارع من صفر حتى سعرة 60 ميل في الساعة خلال 4.1 ثانية.

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وبعد ذلك تحدث الموقع عن المواصفات الخاصة بالطرازين، وذكر قياس الإطارات، حيث يأتي طراز جاجوار بإطارات بقياس 21 بوصة، في حين يطرح طراز ألفا روميو بإطارات بقياس 20 بوصة.

ويأتي طراز ألفا روميو بطول 4701 ملي متر، وعرض 1955 ملي متر وارتفاع 1689 ملي متر، في حين يطرح طراز جاجوار بطول 4731 ملي متر، وعرض 1936 وارتفاع 1667 ملي متر.





أما بخصوص القدرات التقنية، فقد ذكر موقع "كار أدفايس"، أن طراز ألفا روميو من الداخل يتمتع بشاشة تحكم معلوماتية بقياس 8.8 بوصة، في حين يبلغ قياس الشاشة نفسها بطراز جاجوار 10.0 بوصة.

ويجتمع في السياراتان عدد من القدرات التقنية بالتشابه، مثل تمتعهما معا بنظام ملاحي عبر القمر الصناعي، وأنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و "أندرويد أوتو".

وأنظمة صوت يدعمها 14 سماعة لطراز ألفا روميو، و11 سماعة فقط لطراز جاجوار.