مواجهة بين وحوش الطرق الوعرة.. لاند روفر وجييب ولاند كروزر

أجرى موقع "كار أدفايس" مقارنة موسعة بين أبرز ثلاث سيارات Off-road مجهزة للطرق الوعرة، طرحت في عام 2020، وهي كل من طراز لاند روفر ديفندر، وطراز جييب "رانجلر روبيكون"، وطراز تويوتا "لاند كروزر 76".

وبدأ الموقع بالمحركات، وتحدث عن قدرات طراز لاند روفر ديفندر الجديد في البداية، بذكره أنه يعمل بمحرك توربيني ذو أربعة اسطوانات، بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 296 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، وستتوفر منه نسخ في جيله الجديد، تعمل بالمحرك الذي طورته مجموعة جاجوار لاند روفر، والذي يأتي بسعة 3.0 لتر، وذو 6 أسطوانات.

ومن بعده، تحدث الموقع عن قوة محرك طراز جييب رانجلر روبيكون الجديد، وذكر أنه يعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 3.6، ينتج قوة 260 حصان مع عزم دوران 347 نيوتون متر.

ثم تحد الموقع عن طراز تويوتا لاند كروزر 76 الجديد، وذكره أنه يعمل بمحرك من فئة v8 بسعة 5.7 لتر، وينتج قوة 381 حصان، مع عزم دوران 401 نيوتون متر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.









ثم قارن بعد ذلك منظومة تسارع التروس في كل سيارة، وهو عامل في غاية الأهمية فيما يخص السيارات المجهزة للطرق الوعرة.

وبدأ بطراز جييب "روبيكون"، الذي ذكر أنه يتمتع بأعلى معدل تسارع ترسي بين السيارات الثلاث في هذه المقارنة، حيث ذكر أن معدل نسبة الزحف Crawl ratio لديها يقدر بـ 77:1 ، فيما يخص النسخة العاملة بالبترول منه، أما النسخة العامل بالديزل ،فإن معدل الزحف بها يقدر بـ 70:1.

ومن بعده ذكر موقع "كار أدفايس" الامر نفسه فيما يخص طراز لاند روفر ديفندر، والذي يعمل بمعدل زحف ، أو معدل تسارع ترسي يتراوح بين 51.52:1، لنسخته العاملة بالديزل، في حين نسخته العامل بالبيترول يصل المعدل بها لـ 57.20:1.

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أما عن طراز تويوتا لاند كروزر، فإن معدل التسارع الترسي به، يصل لـ 44.04:1 وهو الأقل بين ثلاثي المقارنة بهذه القائمة.









ومن أهم مميزات السيارات المخصصة للطرق الوعرة، قياس العجلات، وبدأ الموقع بإطارات طراز لاند كروزر من تويوتا، الذي يسير على إطارات تأتي بقياس 833 ملي متر، وقياس 777 ملي متر.

في حين طراز لاند روفر ديفندر، يتوفر بإطارات بقياس لا يتغير عبر كافة أجياله السابقة على حد ذكر الموقع، ويبلغ 815 ملي متر، وطراز جييب رانجلر، يتوفر بإطارات بقياس، 831 ملي متر.









وفيما يخص الوزن، ذكر موقع "كار أدفايس" أن طراز جييب رانجلر روبيكون هو الوحيد بهذه القائمة، الذي يقدر وزنه بأقل من 2 طن، حيث يصل وزن هذا الطراز من جييب لـ 1992 كيلو جرام، فيما يخص نسخته العاملة بالبترول التقليدي، في حين تتوفر منه الفئة العاملة بالديزل بوزن أعلى، و التي يصل وزنها لـ 2160 كيلوجرام.

ومن بعده جاء طراز تويوتا لاند كروزر، الذي يأتي بالمركز الثاني في الوزن بهذه المقارنة، حيث يزن 2275 كيلوجرام، ثم طراز لاند روفر ديفندر الأعلى وزن ضمن هذه المقارنة، حيث يصل وزنه لـ 2383 كيلو جرام.