بالصور.. أفضل السيارات الكهربائية التي طرحت في 2020

كان عام 2020 صديقا للسيارات الكهربائية حيث شهد طرح مجموعة مميزة من السيارات العاملة بالطاقة الخضراء من مختلف الفئات والاحجام والقدرات.

وقام موقع مجلة "كار ماجازين" البريطانية، بجمع في قائمة، أفضل السيارات الكهربائية التي طرحت لعام 2020 مع ذكره لأسعارها وبعض سماتها، وتصنيفها حسب الفئة.

أفضل السيارات الكهربائية الـ SUV

بدأ موقع المحلة البريطانية، بالسيارات الـ SUV متعددة المهام التي طرحت بمحركات كهربائية وكانت ضمن الأفضل في 2020.

ومنها جاءت ضمن القائمة سيارة e-Tron الكهربائية من أودي، وهي أول سيارة كهربائية تطرحها أودي ضمن خط تصنيعي رسمي ، بخلاف الموديلات الاختبارية.

وقال الموقع أن هذا الطراز يتوفر بالأسواق بتكلفة تبدأ من 71,560 ألف جنيه استرليني، ويعمل بمحرك قادر على قطع مسافة تصل لـ 248 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرته على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل خلال 5.7 ثانية.

ومن بعده ضمن الأفضل في 2020 من فئات Suv الكهربائية، جاء طراز مرسيدس المميز، EQC، الذي اقتحمت به مرسيدس مجال صناعة السيارات الكهربائية بقوة.

ويتوفر هذا الطراز بسعر يبدأ من 65,720 ألف جنيه استرليني، ويتوفر بمحرك قادر على قطع مسافة تصل لـ 259 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرته على التسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميل خلال 5.1 ثانية.

ومن بعده ذكر الموقع طراز جاجوار I-PACE الكهربائي المميز، في نسخته الـ SUV، والذي يتوفر للبيع بالأسواق بسعر يبدأ من 64,495 ألف جنيه استرليني، ويعمل بمحرك بقوة 395 حصان، قادر على السير لمسافة 298 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرته على التسارع من صفر حتى سعرة 62 ميل في الساعة خلال 4.8 ثانية.

ثم ذكر موقع المجلة طراز تسلا موديل X، الذي يتوفر بسعر يبدأ من 87,190 ألف جنيه إسترليني، ويعمل بمحرك، ينتج قوة 416 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 4.8 ثانية.

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أفضل السيارات الكهربائية المخصصة للعائلة

وبعد الأفضل ضمن فئة SUV، ذكر موقع مجلة "كار ماجزين"، أفضل السيارات الكهربائية التي طرحت لـ 2020، للأستخدام الأسري، لما تتمتع به سمات تؤهلها لذلك من رحابة وتقنيات متطورة لتعزيز الأمن والسلامة.

وبدأ الموقع بأحد أفضل السيارات الكهربائية وأعلاها مبيعا في العالم، طراز تسلا موديل 3، الذي يتوفر بسعر يبدأ من 40,490 ألف جنيه استرليني، ويعمل بمحرك قادر على السير حتى مسافة 254 ميل كخد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرته على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.3 ثانية.

ومن بعده ذكر الموقع ضمن السيارات الكهربائية الأفضل للعائلة في 2020، طراز نيسان LEAF، الذي يتوفر بالأسواق بسعر يبدأ من 26,845 ألف جنيه استرليني، ويعمل بمحرك كهربائي، قادر على السير لمسافة تصل لـ 239 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن بعده ذكر الموقع سيارة بورش تايكان الكهربائية الجديدة، الأولى من نوعها التي تطرحها بورش، والتي تتوفر بسعر يبدأ من سعر 83,367، والذي توفره بورش بثلاث فئات مختلفة هي فئة تربو وفئة تربو S، وفئة تربو 4S.

أفضل السيارات الكهربائية صغيرة الحجم

لم تغفل شركات السيارات عن طرح سيارات كهربائية صغيرة الحجم لعشاق الخصوصية، في عام 2020، وضمن هذه الفئة، ذكر موقع مجلة "كار مجازين" في قائمته افضل السيارات الكرهبائية الصغيرة التي طرحت خلال العام الجاري.

وبدأها الموقع بسيارة هوندا E، الكهربائية المميزة، التي تتوفر بالأسواق بسعر يدبأ من 26,600 ألف جنيه استرليني، والذي يعمل بمحرك كهربائي بقوة تتراوح بين 134 و 152 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 9.0 ثانية.

ومن بعده جاء بالقائمة طراز رينو Zoe، الذي يتوفر للبيع بالاسواق بسعر يبدأ من 26,195 ألف جنيه استرليني، ويعمل بمحرك قادر على السير لمسافة تصل لـ 245 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

ثم ذكر الموقع طراز سمارت EQ، بفئتيه المتوفرة بالأسواق "فور تور " و "فور فور"، ويتوفر بسعر يبدأ من 17,350 الف جنيه استرليني ويعمل بمحرك ينتج قوة 80 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 11.5 ثانية.