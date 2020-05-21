تعرف أكثر على “الجبر لتأجير السيارات” وتاريخها في خدمة عملائها حول المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر “الجبر لتأجير السيارات” وهي شركة تابعة لمجموعة الجبر القابضة حيث تضم افضل و أحدث أنواع السيارات المناسبه لخدمات التأجير، ولتأمين و خدمة متطلبات سوق العمل وتتميز عن منافسيها بالإبداع في تقديم الخدمه حرصاً و سعياً منهم على نيل إستحسان و رضا عملائهم في إطار مهني لا ينافسهم به أحد.

وتقديم “الجبر لتأجير السيارات” العديد من الخدمات والمساندات ومنها: الإيجارات اليومية و الأسبوعية وتأجير المركبات التجارية على المدى القصير والإيجارات قصيرة الأجل من شهر 1 إلى 12 شهر والإيجارات طويلة الأجل من سنة 1 إلى 3 سنوات وخدمات النقل و إدارة الأسطول.

اما الخدمات المساندة فمنها صيانة شاملة و دورية ومراكز صيانة منتشرة في المملكة العربية السعودية وعمل إجرائات تفاويض القيادة الداخلية و الخارجية وتوفير سيارات بديلة في حال ووقوع حادث على السياره وصيانات الدورية و الإصلاحات.

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وفي 1956، تم افتتاح فرع في مدينة الخبر، والذي كان أول نشاط على الصعيد الدولي. لدى المجموعة عدة نشاطات منها: شركة الجبر للسيارات؛ مغسلة الجبر للملابس؛ الجبر للمرطبات؛ الجبر للإلكترونيات؛ الجبر للمقاولات؛ الجبر لمواد البناء؛ ومصنع كرتون الخليج.