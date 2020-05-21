كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر بي إم دبليو تشوقنا للفئة الخامسة والسادسة المحدثتين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة بي ام دبليو الألمانية صور تشويية لسياراتها الفئة الخامسة والسادسة المحدثتين

وتأتي الصور على صفحة BMW Korea الرسمية، وتعرض الشركة سيارة مموهة ومصابيح LED نهارية في تدرجات اللون الرمادي. وأعلنت الشركة أيضاً عن وصول الفئة السادسة إلى جانب شقيقتها.

وبات شكل السيارة معروف بفضل الصور المسربة سابقاً. وستحصل السيارة على شبك أمامي أضخم ومصابيح معادة التصميم في الأمام والخلف، وسنتعرف على تفاصيل السيارة الكاملة عند تدشينها في 27 مايو.