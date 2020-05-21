نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات: اختفاء بعض الطرازات رغم تراجع المبيعات

كتب: باسل الحلواني

أكد نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر تمر بحالة من الركود بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

أوضح "درويش"، أن عدداً كبيراً من العملاء، عزفوا عن الشراء، في ظل حالة الغموض التي

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تتصدر المشهد الحالي، لافتاً إلى أن عودة المبيعات إلى طبيعتها خلال الفترة القادمة، مرتبط في المقام الأول بانتهاء الجائحة.

قال نائب رئيس شعبة السيارات، إن الحديث مازال مبكراً عن طرح موديلات 2021، رغم إعلان

بعض الشركات عن ذلك.

وحول حملة التخفيضات الحالية التي أعلن عنها بعض وكلاء السيارات، صرح بأن الخصومات سببها الرئيسي رغبة الشركات في تصريف المخزون الكبير من بعض الطرازات نتيجة تراجع حركة المبيعات.

أضاف أنه رغم الركود وتراجع المبيعات، إلا أن هناك نقصاً ملحوظاً في بعض الطرازات، نتيجة تعليق الإنتاج في نحو 70% من مصانع السيارات العالمية.