تستعد عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، للكشف عن الجيل الجديد من سيارتها سيينا 2021، التي تحمل تصميماً عصرياً وتكنولوجيا متطورة.
تعتمد السيارة على مولد طاقة هجين قياسي ودفع رباعي اختياري، وتقف على جنوط 20 بوصة لأول مرة في تاريخ الموديل الممتد لـ 23 عاماً.
وجاءت السيارة جريئة في هيكلها الخارجي الجديد، حيث بنيت على منصة سيارات كامري وهاي يلاندر وافالون وراف فور
وزودت السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر مع موتورين كهربائيين، أو ثلاثة موتورات في حالة اختيار نسخة الدفع الرباعي، ولن تحتاج لشحن السيارة بالكهرباء، وتصل القوة الإجمالية للمولد إلى 243 حصان بقدرات سحب1,588 كيلوجرام.
وتحمل السيارة مجموعة من المواصفات التقنية القياسية في مقدمتها شاشة لمسية 9 بوصة بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي، مع لوحة عدادات رقمية 7 إنش وعدة وضعيات قيادة مختلفة و7 مقابس USB و6-12 مكبر صوت حسب الفئة وواي فاي مع عدد من أنظمة مساعدة السائق القياسية مثل مكابح طوارئ أوتوماتيكية والتحذير من مغادرة حارة الطريق وفتح وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً لتوفير الوقود في الزحام.
ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة تويوتا سيينا 2021 رسمياً خلال هذا العام .
كانت هذه تفاصيل خبر تويوتا تكشف عن الجيل الجديد من سيينا 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.