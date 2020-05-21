تويوتا تكشف عن الجيل الجديد من سيينا 2021

تستعد عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، للكشف عن الجيل الجديد من سيارتها سيينا 2021، التي تحمل تصميماً عصرياً وتكنولوجيا متطورة.

تعتمد السيارة على مولد طاقة هجين قياسي ودفع رباعي اختياري، وتقف على جنوط 20 بوصة لأول مرة في تاريخ الموديل الممتد لـ 23 عاماً.

وجاءت السيارة جريئة في هيكلها الخارجي الجديد، حيث بنيت على منصة سيارات كامري وهاي يلاندر وافالون وراف فور

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الجديدة، مع شبك أمامي عملاق ومصابيح أمامية بزوايا حادة وخمس فئات بمزايا جمالية وتقنية مختلفة.

وزودت السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر مع موتورين كهربائيين، أو ثلاثة موتورات في حالة اختيار نسخة الدفع الرباعي، ولن تحتاج لشحن السيارة بالكهرباء، وتصل القوة الإجمالية للمولد إلى 243 حصان بقدرات سحب

1,588 كيلوجرام.

وتحمل السيارة مجموعة من المواصفات التقنية القياسية في مقدمتها شاشة لمسية 9 بوصة بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي، مع لوحة عدادات رقمية 7 إنش وعدة وضعيات قيادة مختلفة و7 مقابس USB و6-12 مكبر صوت حسب الفئة وواي فاي مع عدد من أنظمة مساعدة السائق القياسية مثل مكابح طوارئ أوتوماتيكية والتحذير من مغادرة حارة الطريق وفتح وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً لتوفير الوقود في الزحام.

ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة تويوتا سيينا 2021 رسمياً خلال هذا العام .