أودي تكشف عن سيارة مصفحة ضد الرصاص

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية أودي، عن بدء مبيعات النموذج الجديد من سيارات A8 L Security المصفحة الفارهة في عدد من أسواق العالم.

ويوفر هيكل السيارة الجديدة حماية للركاب ضد الرصاص الخارق للدروع من عيار7.62 × 51 مم، وفق معايير VR9، كما يتوافق الزجاج المقوى لهذه السيارة مع معايير الحماية VR10، وله القدرة

على صد الرصاص الحارق والخارق للدروع من عيار 7,62×54 ملم.

وتمكن الإطارات الخاصة بهذه السيارة تمكنها من السير لمسافة 80 كلم وبسرعة 80 كلم/ساعة بعد تعرضها لإطلاق النار أو الثقب.

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وتزخر هذه السيارة من الداخل بالعديد من وسائل الرفاهية، وحصلت على شاشات وأزرار تعمل باللمس تمكن

الركاب من التحكم بأنظمة الإضاءة والصوت ووضعيات المقاعد ودرجة حرارتها وأنظمة التكييف.

وزودت A8 L Security بمحرك قوي مكون من 8 أسطوانات، بسعة 4.0 ليترات وعزم 571 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6.3 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 210 كلم/ساعة.

ويرتبط المحرك بناقل حركة مكون من 8 مراحل، ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة بنظامي دفع رباعي وأمامي، على أن تبدأ الأسعار من750 ألف دولار.