الخليج ٣٦٥ نت – أعادت وزارة النقل تأهيل وسفلتة أربع طرق رئيسية في المنطقة الشرقية بإجمالي 559,990 ألف متر مربع من طبقات الأسفلت، وتنقسم إلى 227,500 ألف متر في أبوحدرية، و44,610 ألف متر في بقيق/الظهران و177 ألف متر في العيون/الدمام و110,880 ألف متر في السفانية/القاعدة.
وقامت الوزارة بفحص وتأهيل واصلاح 2,811 جسر ونفق خلال عام 2019 في عدد من مناطق المملكة منهم 71 جسر تم تأهيله و101 جسر جاري اصلاحهم و12 جسر يتم تنفيذ إجراءات در أخطار السيول بهم و58 نفق تم فحصهم وإصلاحهم في مكة والباحة.
والجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويـتر” عن الأهداف التي تسعى إليها من خلال عمليات مسح وتقييم الطرق في المملكة، والتي تشمل مايلي:
- جعل الطرق آمنة.
- المسح الدوري واكتشاف الأضرار في الطرق.
- تحليل الأضرار وطرق حلها.
- تحديد كلفة الصيانة للطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تأهيل قرابة الـ 560 ألف متر مربع من الطرق و إصلاح 2,811 جسر ونفق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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