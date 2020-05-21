“وزارة الصحة” تدشين مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الصحة بالمملكة عن دخولها في طور إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسّع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد بالبـلاد. وستضمن المرحلة الثالثة من الفحص الموّسع للفيروس المستجد، فحص الأشخاص داخل سياراتهم وذلك عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها بالفعل في عدة مدن بالمملكة. والجدير بالذكر أن الوزارة تعكف على مواصلة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19” كإجراء احترازي استباقي، حيث تقوم بتنفيذ أعمال المسح النشط المكثّف ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية المُتّبعة للتصدي لتفشّي جائحة فيروس كورونا العالمية. Advertisements

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