للوقاية من كورونا.. ألمانيا تضع حواجز تحمي ركاب الأجرة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وزارة المواصلات الألمانية عن ابتكار جديد يحمي السائقين والعملاء داخل سيارات الأجرة من العدوى بفيروس كورونا.
حيث قامت بوضع حواجز شبه شفافة داخل سيارات الأجرة لحماية جميع من بداخلها من انتقال العدوى بالفيروس الخطير.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة الألمانية في تطبيق الابتكار الجديد على سيارات الأجرة بداية من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها ستدعم شراء المواد اللازمة لبناء هذه الحواجز داخل السيارات.
ورصدت الوزارة حوالي أربعة ملايين يورو (ما يعادل 16.44 مليون ريال) لتوزيع هذه الحواجز على سيارات الأجرة.
وأعلنت وزارة المواصلات عن تخصيص 400 يورو لكل سيارة أجرة لتنفيذ هذا المشروع، كما ستقوم شركات سيارات الأجرة أيضا في المساهمة في هذا المشروع والذي يعد خطوة هامة للحفاظ على صحة العملاء والسائقين.
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