موجز العين للسيارات.. ضحايا كورونا وMG تبدأ رحلة المليون

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

عصفت أزمة تفشي فيروس كورونا بصناعة السيارات في كل دول العالم، ما كبد مبيعات مختلف الماركات خسائر قياسية، وتحديدا تلك الطرازات المطروحة حديثا.

في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وما تعرضت له صناعة السيارات من أضرار، تعيد شركات صناعة السيارات هيكلة سياستها التصنيعية لتتماشى مع ظروف الأزمة، وذلك يشمل تأجيل طرح سيارات جديدة، ووقف تصنيع بعض السيارات، إلى جانب إحالة السيارات التي تشهد تراجعا في مبيعاتها للتقاعد.

تستعد شركة فولكسفاجن لطرح أول سيارة من صنعها ضمن فئة VAN تعمل بطاقة كهربائية بالكامل، للبيع بالأسواق البريطانية قريبا.

يكون الهدف دائما من عمليات تحديث الجيل للسيارات إنعاش الموديلات المتواجدة بالأسواق بمنحها مميزات وإمكانيات جديدة في النسخ المحدثة منها، سعيا من شركات السيارات لتحسين المبيعات السنوية.

Advertisements

تسعى شركة MG الصينية المصنعة للسيارات لتحسين معدل مبيعاتها خلال خطة مستقبلية تمتد لأربع سنوات، بهدف الوصول لمعدل بيع مليون سيارة سنويا.

دخلت أكثر من 13 شركة لإنتاج السيارات السباق نحو المستهلك، مع بداية انفراجة وفتح اقتصادات عديدة كانت قد أغلقت جراء تفشي فيروس كورونا، وجمع موقع "كار أدفايس" قائمة شاملة لمواعيد طرح السيارات المقرر الكشف عنها حتى نهاية عام 2020 الجاري من مختلف الماركات، مع الإشارة إلى احتمالية إجراء تعديلات على هذه المواعيد مستقبلا بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

كشفت دراسة علمية جديدة أجراها مركز الأبحاث بجامعة جورجيا الأمريكية، عن وسيلة جديدة يمكن بها التخلص من وجود فيروس كورونا على الأسطح داخل السيارات.

يترقب عشاق السيارات حول العالم طرح مجموعة مميزة من الموديلات بحلول عام 2022، من مختلف الفئات الـSUV والسيدان والرياضية الخارقة.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بجمع قائمة للسيارات الـ10 الأبرز المعلن عنها حتى الآن ضمن خطة الطرح لعام 2022.

الأفضل في مواجهة الأفضل، هي الطريقة التي وصف بها موقع "كار أدفايس" هذه المقارنة الشيقة بين طرازي تويوتا RAV4 وطراز فولكسفاجن "تيجوان"، اللذان يعتبران أفضل السيارات من فئة الـSUV متوسطة الحجم بالأسواق حاليا.