فولكس فاجن ارتيون 2021 فيس ليفت تظهر بوضوح

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت فولكس فاجن ارتيون 2021 فيس ليفت في صور تجسسية بدون تمويهات.. وتبدو السيارة مطابقة للموديل السابق باستثناء اختلافات بسيطة مثل المصابيح الأمامية التي تبدو أصغر قليلاً، مع شبك أمامي مبسط وتحديثات للمصابيح الخلفية كذلك. كما ستحصل ارتيون المحدثة على نسخة R الرياضية، وتشير تقارير أنها ستعتمد على محرك تيربو 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 333 حصان ودفع رباعي وجير أوتوماتيكي مزدوج. ولكن تقارير أخرى تشير إلى أننا سنرى محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر الجديد من فولكس فاجن بقوة تصل إلى 400 حصان وتسارع إلى 100 كم\س في 4 ثواني. من المتوقع تدشين فولكس فاجن ارتيون 2021 فيس ليفت خلال أشهر تمهيداً لانطلاقها في نهاية العام الجاري. Advertisements

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