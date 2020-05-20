تعرف على السكوتر الكهربائي ذاتي القيادة بعد طرحه رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركتا Tortoise و Go X عن برنامج جديد لإطلاق أسطول سكوتر كهربائي ذاتي التوجيه في شوارع ولاية جورجيا الأمريكية.
وتأمل الشركتان في انتشار استخدام السكوتر الذاتي كإحدى وسائل التنقل الجديدة لتكون إحدى البدائل المتوفرة لخدمات طلب سيارات الأجرة وغيرها.. ويعتمد البرنامج على تطبيق “اطلب السكوتر”، والذي سيسمح للمستخدمين باستدعاء السكوتر الكهربائية لمكانهم.
بعد الانتهاء من الرحلة، ستعود السكوتر بنفسها إلى مكان ركن آمن.. ولكن لا نتحدث هنا عن سكوتر ذاتي حقيقيةبل ببساطة يتم التحكم فيه عن بعد.
وسيتم تعقيم أسطول السكوتر باستمرار مع مرور جميع موظفي الشركة وعمالها بفحوص درجات حرارة يومية في ظل ظروف وباء الكورونا الحالية.
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