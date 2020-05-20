طائرة بوينج 727 تحولت إلى ليموزين معروضة للبيع بـ 3.75 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – واحدة من أغرب المركبات بالعالم هي طائرة بوينج 727 التي تم تحويلها إلى ليموزين فاخرة منذ 2004، مع كونها قانونية تماماً للطرق.

وقد تم بناء الليموزين في المكسيك من شركة VACA وإزالة أجنحة وذيل الطائرة، مع تأجيرها لفترة بـ 1000 دولار (3750 ريال) لثلاث ساعات والترويج لها بسرعة قصوى 200 كم\س.

بجانب مكونات الطائرة، تم استخدام مكونات وهيكلة باص مرسيدس بنز يكفي 40 فرد، مع استخدام نفس محرك التيربو الأصلي للطائرة، وتزن الليموزين 10,886 كيلوجرام بطول 16 متر.

وقد تم بيع السيارة على ايباي منذ أعوام بـ 275,000 دولار (1.03 مليون ريال) مع إمكانية تأجيرها حالياً في مدينة لوس أنجلوس بـ 100,000 دولار (375,000 ريال) شهرياً، أو شراؤها بحوالي مليون دولار (3.75 مليون ريال) من صاحبها Limo Bob.

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