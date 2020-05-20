الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، في رمضان الخير سهلنا المعادلة، انضم لعائلة نيسان الآن، بدون دفعة أولى، وسيارتك نوصلها لك مجانًا وين ما كنت. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: نيسان باثفايندر موديل 2020 سعر التقسيط: ابتداء من 2334 ريال شهريا مميزات العرض: Advertisements الشروط والأحكام: العرض مقدم من السعودى الفرنسى للتمويل التأجيرى.

معدل الربح السنوي من 13.8%.

هذا العرض ساري حتى 30 يونيو 2020 .

تطبق الشروط و الأحكام.

الضمان الممد سنتين بعد الضمان المصنعى.

صور السيارة المعروضة هي لغرض العرض فقط و قد تختلف عن الفئة المشمولة. صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض نيسان الرمضاني على تقسيط باثفايندر 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.