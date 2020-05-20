دودج دورانجو 2021 الجديدة يقترب تدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – أشار تقارير من MoparInsiders أن دودج دورانجو 2021 المحدثة ستنطلق الخريف القادم، كما أشارت مصادر المجلة أن مهندسي الشركة أخذوا نماذج اختبارية لدورانجو 2021 لمنازلهم للعمل عليها أثناء وباء الكورونا.
دورانجو ستبقى أولوية لدودج مع وصول السيارة لخطوط الإنتاج وفقاً للجدول الأصلي على العكس من موديلات دودج وفيات كرايسلر الأخرى التي تم تأجيلها بسبب الظروف، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الخامس من أكتوبر في مصنع جيفرسون الأمريكي.
وسيتم تدشين السيارة خلال بث إنترنت مباشر، غالباً خلال شهر أو اثنين من الآن، وتوقعوا عدد كبير من التحديثات الجمالية والميكانيكية لدورانجو مع تصميم جديد وتقنيات عصرية.
وسنرى شاشة معلومات ترفيهية جديدة 10.1 إنش مع عدد من المحركات التي تتراوح بين V6 وV8 سعة 6.2 لتر للفئة الأعلى في المجال.
مرفق صورة تخيلية لدورانجو 2021 مع بعض الصور التجسسية
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