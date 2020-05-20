أبرز 10 سيارات تغزو الأسواق في 2022.. "فانكويش" في الصدارة

يترقب عشاق السيارات حول العالم طرح مجموعة مميزة من الموديلات بحلول عام 2022، من مختلف الفئات الـSUV والسيدان والرياضية الخارقة.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بجمع قائمة للسيارات الـ10 الأبرز المعلن عنها حتى الآن ضمن خطة الطرح لعام 2022.

وبدأ الموقع الأمريكية قامئته بطراز أستون مارتن Vanquish الذي سيسهم في تعزيز أسطول ماركة أستون مارتن من السيارات الخارقة.

وقال "موتور وان" أن طراز Vanquish سيعمل بمحرك توربيني مزدوج من فئة V6 هو نفسه الذي طرح بها طراز أستون مارتن Valhalla.

ومن بعده جاء بالقائمة طراز فيراري Purosangue، الذي يعتبر أول طراز SUV تطرحه شركة فيراري في تاريخها، ومن المنتظر أن يتم الكشف عنه رسميا نهاية عام 2021 المقبل، قبل طرحه رسميا للبيع في 2022.

ثم ذكر بالقائمة طراز فورد Transit EV، الذي يعتبر أول طراز كهربائي بالكامل ضمن فئة VAN تطرحه شركة فورد الأمريكية، ضمن خطة فورد لتطوير أسطولها الكهربائية والتي أعلنت عنها بميزانية 11.5 مليار دولار.

ومن السيارات المرتقبة بشدة، وتأجل طرحها لعام 2022، النسخة الكهربائية الأولى من شاحنة هامر، التي تطرحها ماركة GMC تحت رعايتها.

وقال موقع "موتور وان" إن هذه الشاحنة ستشهد عودة ماركة هامر بعد غياب لمدة عقود، وستعمل بمحرك بقوة 1000 حصان، مع قدرة تسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.0 ثانية.

Advertisements

ومن بعدها جاء بالقائمة طراز هيونداي RM19 الرياضي المخصص للطرح لسباقات الرالي، والذي يتوقع أن يطرح بحلول عام 2022 بمحرك توربيني ذو أربعة اسطوانات وينتج قوة 300 حصان.

ثم من بعده ذكر الموقع بقائمته طراز لكزس LC F، الذي يعتبر هو نفسه النموذج الاختباري الذي طرحته لكزس للعرض في عام 2018، وتستعد للكشف عنه نهاية 2021 تمهيدا لطرحه للبيع في 2022 بمحرك توربيني مزدوج، بسعة 4.0 لتر ضمن فئة V8 وبقوة 621 حصان.

كما تستعد شركة لوتس البريطانية المصنعة للسيارات لطرح أول سيارة SUV من صنعها، والتي لم تكشف حتى الآن عن مسماها التجاري الرسمي.

وشركة مرسيدس التي تستعد لطرح طراز في عام 2022 هو SL-Class، والذي يتوقع أن يطرح بمحرك خارق تصل قوته لـ 800 حصان.





ومن بورش، يشهد عام 2022 طرح طراز Macan EV، الذي سيكون النسخة الكهربائية الأولى من طراز "ماكان"، ومن المتوقع أن يطرح بمحرك ينتج قوة 700 حصان.

ومن الموديلات الكهربائية المرتقبة في 2022، طراز R1S الكهربائي من "ريفيان" الأمريكية، والذي من المنتظر أن يطرح بمحرك كهربائي قوي ينتج قوة 700 حصان، وقادر على السير لمسافة تصل لـ 400 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.



