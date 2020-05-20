مقارنة بين تويوتا RAV4 وفولكسفاجن Tiguan.. أيهما الأفضل؟

الأفضل في مواجهة الأفضل، هي الطريقة التي وصف بها موقع "كار أدفايس" هذه المقارنة الشيقة بين طرازي تويوتا RAV4 وطراز فولكسفاجن "تيجوان"، اللذان يعتبران أفضل السيارات من فئة الـSUV متوسطة الحجم بالأسواق حاليا.

وبدأ الموقع المقارنة بالتكلفة، حيث قال أن السياراتان يجمعهما التكلفة المناسبة للراغبين في اقتناء سيارة SUV متوسطة الحجم ذات بسعر يبدأ من 30 ألف دولار.

وقال الموقع أن طراز تويوتا RAV4 GX، يبدأ سعره من 30,900 ألف دولار، في حين أن السعر الافنتاحي لطراز فولكسفاجن "تيجوان" يبدأ من 31,990 ألف دولار.

وبدأ "كار أدفايس" في الحديث عن المواصفات، حيث ذكر أن السياراتان يجمعهما بعض السمات المشتركة، أبرزها أنهما يعملان بعجلات بقياس 17 بوصة.

ويضاف لهما أيضا أجهزة استشعار أمامية للمساعدة عند الركن، وأجهزة استشعار للمطر، وكشافات أمامية أوتوماتيكية، وسبعة أكياس هواء، وزر تشغيل بالمفتاح، وتقنية مساعدة للبقاء على المسار أثناء القيادة.

في حين تتميز "تيجوان" على RAV4 بتمتعها بتقنية مراقبة ضغط الإطارات، وتقنية رصد المنطقة العمياء عبر المرايات الجانبية ونظام ركن ذاتي.

بينما تتميز سيارة تويوتا RAV4، بأنها تطرح بمميزات مثل كشافات LED أمامية وكشافات مخصصة للعمل نهارا وأثناء الضباب.

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وفيما يخص إمكانيات السلامة والأمان، تنحصر هذه الإمكانيات في طراز فولكسفاجن "تيجوان"، في فرامل الطوارئ الذاتية المضافة له، وأجهزة مراقبة المؤشرات الحيوية للسائق.

في حين توفر تويوتا لعملائها عبر طراز RAV4، تقنيات تعزز من الأمن والسلامة بها مثل جهاز ضبط المسار، وأجهزة تحذير لاجتياز حد السرعة، وأجهزة استشعار للتقاطعات بإشارات المرور، وتقنيتها المتطورة AEB لاستشعار الدراجات التي تسير بجميع جوانب السيارة.

ومن الداخل، اجتمعت السياراتان على سمات قتنية أخرى أضيفت لهما، مثل شاشات تحكم بقياس 8.0 بوصة وأنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو".

وتدعم أنظمة التحكم بالسياراتان التواصل مع أجهزة الهواتف الذكية، في حين تفتقر السياراتان لتقنية الشحن اللاسلكي للأجهزة المحمولة.





وفيما يخص المحرك، منح موقع "كار أدفايس" الأفضلية لطراز تويوتا RAV4 GX الجديد، كونه يتمتع بأداء موفر لاستهلاك الوقود، وهو يعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة 127 كيلوات مع عزم دوران 203 نيوتن /متر، مع نقال سرعة يوديو مزود بـ 6 سرعات.

في حين يعمل طراز "تيجوان" من فولكسفاجن بمحرك تربو تشارج، ينتج قوة 110 كيلوات، مع عزم دوران 250 نيوتن/متر، وناقل سرعة أوتوماتيكي من فئة DSG’ dual-clutch مزود بـ 6 سرعات.