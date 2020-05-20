5 سيارات الأكثر تضررا من كورونا.. "دودج" أولى الضحايا

عصفت أزمة تفشي فيروس كورونا بصناعة السيارات في كل دول العالم، ما كبد مبيعات مختلف الماركات خسائر قياسية، وتحديدا تلك الطرازات المطروحة حديثا.

وجمع موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أبرز الموديلات التي عانت من ضعف الإقبال بسبب كورونا، وكانت الطرازات الأقل مبيعا بين السيارات المطروحة التي تحمل موديل عام 2019.

وبدأ الموقع قائمته بأكثر الموديلات تضررا، وهو طراز دودج Grand Caravan الذي تراجعت مبيعاته نسخته الأحدث لعام 2019 بنسبة وصلت لـ66.3%، ما دفع دودج لاتخاذ قرار وقف بيعه نهائيا مع نهاية عام 2020 الجاري.

وفي المركز الثاني، جاء طراز كرايسلر 300، الذي شهد تراجع في مبيعات نسخته لعام 2019 بنسبة وصلت لـ50.9%، وتدرس حاليا كرايسلر وقف بيعه نهائيا إذا ما استمرت مبيعاته في التراجع بهذا المعدل.

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ومن دودج أيضا جاء في هذه القائمة بالمركز الثالث طراز Journey الذي تراجعت مبيعاته بنسبة 45.8%، وهو من السيارات التي قررت شركة دودج وقف طرحها نهائيا مع نهاية عام 2020.

ثم جاءت في المركز الرابع شاحنة نيسان Titan التي قضى كورونا على طموحات نيسان بها، بعد تراجع مبيعاته لنسبة تصل لـ44%.

وفي المركز الخامس شاحنة فورد Ranger التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 41.9%، وذكر "موتور وان" أن فورد تعتزم وقف طرحها قبل نهاية 2020.



