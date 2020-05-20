اخبار السيارات

الأردن يسجل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365

الأربعاء 2020/5/20 07:18 م بتوقيت أبوظبي

أعلن الأردن، الأربعاء، عن تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد 19".

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن إجمالي عدد السائقين المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المملكة حتى اليوم بلغ 113 سائقا، منهم 47 أردنيا. 

وأوضح أن من بين الحالات الجديدة توجد 7 حالات لعائلة واحدة أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأحد السائقين المصابين. 

وذكر الوزير الأردني أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل المملكة الأردنية إلى 678 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يسجل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا