سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 20 مايو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء في السوق الموازية "السوداء"، كما استقر لدى البنوك وشركات الصرافة، وفق وسائل إعلام محلية.

وحقق سعر الدولار على شاشة البنك المركزي السوداني نحو55.27 جنيه و 55 للشراء ،فيما بلغ متوسط السعر في السوق الموازي 131 جنيها.

والأسبوع الماضي، انخفض الدولار أمام الجنيه السوداني بشكل مفاجئ، متراجعا إلى 118 جنيهاً، فيما وصل الدولار لأعلى سعر مقابل الجنيه يوم 14 أبريل/نيسان الماضي في السوق الموازي حيث سجل الدولار 145 جنيهاً.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الأجنبي.

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وصعد معدل التضخم في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلى 98.81%، وسط استمرار الحكومة السودانية في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بمعاونة مجموعة أصدقاء السودان، وجهات مانحة، يقضي بخفض الدعم الموجه للمحروقات والقمح.

وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وأكد إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، في تصريحات لتلفزيون السودان أن الحكومة تعمل على عدة مسارات من أجل تحسين حياة المواطن، وضبط الأسواق وأسعار صرف الجنيه السوداني، والارتقاء بالاقتصاد الكلي رغم المشكلات الكبيرة التي ورثتها حكومة الثورة من النظام البائد.

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو 60.03 جنيه للشراء مقابل 60.33 للبيع ،فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 67.06 جنيه للشراء و 67.40 للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد بلغ الريال السعودي للشراء 14.63 جنيه، مقابل 14.71 للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء مقابل 15 جنيها للبيع ، وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي مسجلا 176.84جنيه للشراء مقابل 177.73 للبيع ،وفقا لبنك السودان المركزي.