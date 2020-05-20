كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر جنرال موتورز أوشكت على الانتهاء من تطوير بطارية سيارة كهربائية تدوم لـ 1.6 مليون كيلومتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول تنفيذي كبير في شركة جنرال موتورز، أمس الثلاثاء، إن الشركة على وشك الانتهاء من تطوير بطارية سيارة كهربائية ستستمر لمليون ميل "1.6 مليون كيلومتر".

وتعمل شركة جنرال موتورز أيضًا على بطاريات الجيل التالي أكثر تقدمًا من بطارية Ultium الجديدة التي كشفت عنها في مارس، وفقًا لنائب الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز دوغ بارك، الذي كان يتحدث في مؤتمر المستثمرين عبر الإنترنت.

ولم يحدد بارك، جدولا زمنيا لإدخال البطارية التي يبلغ حجمها مليون ميل، لكنه قال إن "فرق متعددة" في جنرال موتورز تعمل على أوجه تقدم مثل أقطاب الكوبالت الصفرية والكهارل ذات الحالة الصلبة والشحن فائق السرعة.

تستمر بطاريات السيارة الكهربائية الحالية عادةً من 100000 إلى 200.000 ميل.