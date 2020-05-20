قائمة سيارات تختفي من أستراليا قبل نهاية 2020.. التهمة كورونا

في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وما تعرضت له صناعة السيارات من أضرار، تعيد شركات صناعة السيارات هيكلة سياستها التصنيعية لتتماشا مع ظروف الأزمة، وذلك يشمل تأجيل طرح سيارات جديدة، ووقف تصنيع بعض السيارات، إلى جانب إحالة السيارات التي تشهد تراجعا في مبيعاتها للتقاعد.

وتعتبر أستراليا من أكبر الدول التي تشهد توقفا لطرح سيارات بها خلال عام 2020 الجاري بسبب أزمة كورونا، حيث يصل عدد السيارات التي سيتوقف طرحها بها مع نهاية العام لـ 25 سيارة على الأقل من مختلف الماركات.

وذلك وفقا لموقع "كار أدفايس"، الذي وصف هذا العدد بالضخم، بالنظر أيضا للسيارات التي سيتوقف طرحها للبيع والتي تعتبر مميزة في أسواق أخرى خارج أستراليا.

وجمع الموقع في تقرير أبرز الموديلات التي سيتوقف طرحها للبيع بالسوق الأسترالية خلال العام الجاري، وبدأ بطراز ألفا روميو Giulietta، وهو من الموديلات التي سيتوقف طرحها على نطاق عالمي وليس داخل أستراليا فقط بعد مرور 10 سنوات على طرحه للمرة الأولى.

وطراز بي إم دبليو i8 الكهربائي، الذي أعلنت شركة بي إم دبليو نيتها لإحالته للتقاعد منذ شهر فبراير الماضي، بعد مرور 7 أعوام على طرحه، وكان ظهوره الأول في السوق الأسترالية عام 2014، وهو ينتمي للسيارات الكهربائية الهجينة.

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ويودع السوق الأسترالية أيضا طراز فورد EcoSport، وذلك بعد إعلان فورد استبدالها لهذا الطراز بطراو Puma الجديد ضمن فئة الكروس أوفر، ومن فورد أيضا سيتوقف طرح طراز Mondeo بالسوق الأسترلاية، مع نية فورد لوقف طرحه حول العالم في النصف الثاني من 2020.

وكذلك شركة هوندا اليابانية، التي ستوقف طرح أثنين من موديلاتها بالسوق الأسترالية، هما طراز Honda City وجيله الخامس الذي طرح في نوفمر 2019، وطراز Honda Jazz الذي طرح للمرة الأولى في ديسمبر 2019.

ومن الماركات التي تنسحب بشكل كبير من السوق الأسترالية هذا العام، ماركة إنفينيتي التي ستوقف طرح 6 سيارات تابعة لها بالسوق الأسترالية، وهي كل من طراز Q30، وطراز QX30، وطراز Q50 وطراز Q60 وطراز QX70 وطراز QX80.

بالإضافة لمرسيدس التي توقف طرح اثنين من موديلاتها بالسوق الأسترالية هم طراز G-Professional، وطراز X-Class.