فولكسفاجن تطرح أول فان كهربائي بالكامل.. شاهد التفاصيل

تستعد شركة فولكسفاجن لطرح أول سيارة من صنعها ضمن فئة VAN تعمل بطاقة كهربائية بالكامل، للبيع بالأسواق البريطانية قريبا.

وذلك وفقا لموقع "كار أدفايس"، الذي أفاد بأن الطراز الكهربائي تطرحه فولكس فاجن باسم eTransporter 6.1، والذي سيتوفر بمحرك كهربائي ذو نطاق سير محدود.





وأفاد الموقع أن طراز eTransporter 6.1، سيكون مخصص للرحلات القصيرة، كون كفائة سير محركه الكهربائي تقف عند حد 132 كيلومتر كحد أقصى لطاقة الشحن في بطارياته.

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وذكر أن الطراز، ساهم في تصنيع وتطويره شركة ABT الألمانية المتخصصة في تطوير وصناعة السيارات الكهربائية.





ويعمل الطراز eTransporter 6.1، بمحرك كهربائي يمنحه القدرة على التسارع من صفر وحتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 17.4 ثانية، ويمد المحرك بالطاقة بطاريات، يعاد شحن نسبة 85% من طاقتها خلال 45 دقيقة.

وسيتوفر الطراز بتكلفة تبدأ من 42,060 ألف جنيه إسترليني للفئة التقليدية منه، وبسعر يبدأ من 46,375 ألف جنيه إسترليني لفئة crew van منه.



