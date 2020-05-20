الخليج 365الأربعاء 2020/5/20 03:53 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الكويت، الأربعاء، عن تسجيل 804 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة الكويتية إن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 17568 حالة.
وأضافت أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 124 حالة.
وأعلنت الوزارة الكويتية عن تسجيل 204 حالات شفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد حالات التعافي داخل البلاد إلى 4885 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 804 إصابة بفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.