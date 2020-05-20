الكويت تسجل 804 إصابة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت الكويت، الأربعاء، عن تسجيل 804 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 17568 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 124 حالة.

وأعلنت الوزارة الكويتية عن تسجيل 204 حالات شفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد حالات التعافي داخل البلاد إلى 4885 حالة.