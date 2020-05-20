نيسان GT-R50 تكشف نفسها رسمياً بـ 4 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – نيسان كشفت عن سيارة GT-R50 من تصميم شركة ايتالديزاين مع ظهورها في المضمار الإيطالي Tazio Nuvolari، وهو نفس المضمار الذي تختبر فيه ايتالديزاين كل سياراتها.

وقد ظهرت نسخة تمهيدية للسيارة لأول مرة في 2018 مع انتقالها للمرحلة الإنتاجية أخيراً، وعزم نيسان وايتالديزاين على صنع 50 وحدة فقط، مع توصيلهم في نهاية 2020 وبداية 2021.

وقد تم تصميم السيارة للاحتفال بالذكرى الخمسين لموديل جي تي ار في 2019 ولشركة ايتالديزاين في 2018، مع اعتمادها على جي تي ار نيزمو 2020 بمحرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.8 لتر بقوة 720 حصان وعزم 780 نيوتن.متر.

ويصل سعر نيسان GT-R50 إلى حوالي 990,000 يورو، ما يعادل 4.05 مليون ريال، أي خمسة أضعاف سعر جي تي آر نيزمو.

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